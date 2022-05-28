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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان لـ عريس ابنة مدحت العدل: بوصيك عليها الغالية بنت الغالي

محمد رمضان
محمد رمضان

أشعل الفنان محمد رمضان، حفل خطوبة اَية ابنة السيناريست والشاعر مدحت العدل، الذي أقيم  بالساحل الشمالي مساء أمس الجمعة.

 

وظهر محمد رمضان وهو يرقص مع العروسين على أنغام أغنية نامبر وان ، مافيا ، مما حاز الفيديو على إعجاب المتابعين .

 

وقال محمد  رمضان في الحفل: "عقبال عندكم جميعا، مبروك للعريس والعروسة، أختي وحبيبتي، بوصيك عليها، الغالية بنت الغالي، دكتور مدحت العدل، صاحب الفضل علينا كلنا كجيل، والجيل اللي قبلي والجيل قبله، واختار راجل عظيم، وأنا عارف أنه هو مش هيسيب بنته غير لراجل عظيم، ألف مبروك، وربنا يرزقكم الذرية الصالحة".


بدأ مساء أمس الجمعة 27 مايو حفل زفاف ابنة المؤلف مدحت العدل، بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم النجمة يسرا، والإعلامية لميس الحديدي، وآخرين.

 

عقد قران ابنة مدحت العدل 


وقبل أيام قليلة، احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.

وعقد القران الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.

وعلى جانب آخر كان قد قال مدحت العدل، الكاتب والروائي، إن مكاسب بعض الأعمال الدرامية كـ “الاختيار” أو “الممر” ليست مادية فقط، بل معنوية أيضًا، مؤكدا أن هذه المسلسلات تزرع الانتماء لأجيال قادمة.

وأضاف "العدل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية النهار، أن الفنان الراحل نور الشريف له مقولة شهيرة بأنه لن يقضي على  الإرهاب إلا السينمات فى الأقاليم وقرى الفلاحين بعروض مخفضة، والفكر المنحرف يُحارب بالفكر المستقيم والمعتدل دائمًا.

ووجه الروائي مدحت العدل، الشكر للرئيس السيسي لاستجابته لرسائل مسلسل “فاتن أمل حربى”، وذلك ينبع من اهتمام الرئيس بالمرأة، متابعاً أن الرئيس أصدر قرارا فوريا بتعديل قوانين الأحوال الشخصية.

 

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محمد رمضان لـ عريس ابنة مدحت العدل: بوصيك عليها الغالية بنت الغالي

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