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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالرقص.. محمد رمضان يشعل حفل خطوبة ابنة مدحت العدل.. فيديو

صدى البلد

أشعل الفنان محمد رمضان، حفل خطوبة اَية ابنة السيناريست والشاعر مدحت العدل، الذي أقيم  بالساحل الشمالي مساء أمس الجمعة.

وظهر محمد رمضان وهو يرقص مع العروسين على أنغام أغنية نامبر وان ، مافيا ، مما حاز الفيديو على إعجاب المتابعين .

ياسر جلال ومحمد رمضان وكارول سماحة أبرز ضيوف حفل زفاف ابنة مدحت العدل

مدحت العدل يحتفل بزفاف ابنته.. ويسرا أبرز الحضور

بدأ مساء أمس الجمعة 27 مايو حفل زفاف ابنة المؤلف مدحت العدل، بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم النجمة يسرا، والإعلامية لميس الحديدي، وآخرين.

 

عقد قران ابنة مدحت العدل 
وقبل أيام قليلة، احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.

وعقد القران الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.

وعلى جانب آخر كان قد قال مدحت العدل، الكاتب والروائي، إن مكاسب بعض الأعمال الدرامية كـ “الاختيار” أو “الممر” ليست مادية فقط، بل معنوية أيضًا، مؤكدا أن هذه المسلسلات تزرع الانتماء لأجيال قادمة.

وأضاف "العدل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية النهار، أن الفنان الراحل نور الشريف له مقولة شهيرة بأنه لن يقضي على  الإرهاب إلا السينمات فى الأقاليم وقرى الفلاحين بعروض مخفضة، والفكر المنحرف يُحارب بالفكر المستقيم والمعتدل دائمًا.

ووجه الروائي مدحت العدل، الشكر للرئيس السيسي لاستجابته لرسائل مسلسل “فاتن أمل حربى”، وذلك ينبع من اهتمام الرئيس بالمرأة، متابعاً أن الرئيس أصدر قرارا فوريا بتعديل قوانين الأحوال الشخصية.

 

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