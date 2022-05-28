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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر جلال ومحمد رمضان وكارول سماحة أبرز ضيوف حفل زفاف ابنة مدحت العدل

مدحت العدل وابنته
مدحت العدل وابنته

احتفل الكاتب والمؤلف مدحت العدل بزفاف ابنته "آية" مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. 

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة "مدحت العدل"، عدد كبير من الفنانين أبرزهم يسرا، وليد توفيق، كارول سماحة، ياسر جلال، عمرو عرفة، خالد النبوي، ميدو، ومحمد رمضان. 

مدحت العدل وابنته

ونشر عدد كبير من الفنانين صورا وفيديوهات من حفل زفاف آية مدحت العدل، وتهنئة والد العروس بزواج ابنته. 

 

وقبل أيام قليلة، احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.

 

و عقد القران الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.

 

وعلى جانب اخر كان قد قال مدحت العدل، الكاتب والروائي، إن مكاسب بعض الأعمال الدرامية كـ “الاختيار” أو “الممر” ليست مادية فقط، بل معنوية أيضًا، مؤكدا أن هذه المسلسلات تزرع الانتماء لأجيال قادمة.

وأضاف "العدل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية النهار، أن الفنان الراحل نور الشريف له مقولة شهيرة بأنه لن يقضي على  الإرهاب إلا السينمات فى الأقاليم وقرى الفلاحين بعروض مخفضة، والفكر المنحرف يُحارب بالفكر المستقيم والمعتدل دائمًا.

ووجه الروائي مدحت العدل، الشكر للرئيس السيسي لاستجابته لرسائل مسلسل “فاتن أمل حربى”، وذلك ينبع من اهتمام الرئيس بالمرأة، متابعاً أن الرئيس أصدر قرارا فوريا بتعديل قوانين الأحوال الشخصية.

مدحت العدل ابنة مدحت العدل علي جمعة كارول سماحة Arts Entertainment

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