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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تناقش موازنة الجامعات والمراكز البحثية بحضور وزير التعليم العالي.. غدا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، من المقرر أن تعقد اجتماعاتها من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تقعد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعا، غدا الاثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لمناقشة موازنة الجامعات والمراكز البحثية.

وتابع : من المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

واختتم: من المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، التي استمرت قرابة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال  أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

 كما استعرض وزير التنمية المحلية بياناً بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث بلغ إجمالى المواقف الرسمية بالمدن (739) موقفا و تم تطوير منها (105) مواقف كما تم إحلال وتجديد (26) موقفا، وإنشاء  (23) موقفا جديدا.

وأوضح شعراوي أن إجمالي المواقف العشوائية بالمدن بلغ (455) موقف عشوائي بالمدن بخلاف القرى وتم إزالة  (13) موقفا عشوائيا وتم تقنين (26) موقفا عشوائيا، وبلغ إجمالى ساحات الانتظار بالمدن (3944) ساحة، وإزالة (4) ساحات عشوائية، وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة وتطوير (16) ساحة، وإحلال وتجديد  (39) ساحة. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه جار تنفيذ (152) موقفا جديدا بـ (152) قرية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) خلال مراحل تنفيذ المبادرة .

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وزير التعليم العالي موازنة الجامعات المراكز البحثية موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية

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