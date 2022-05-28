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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أصحاب مخابز لبيعهم 30 شيكارة دقيق مدعم فى حملة تموينية بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، و عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية ، حملات تموينية على المخابز وللتأكد من مدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.

وتم تشكيل حملة برئاسة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، يرافقه سعد عبدالله مدير العلاقات العامة، وطلال فوزى، ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة ومحمد ابوحسن مفتش أغذية اجا وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز ه.ع.ش بمدينة اجا ومخبز س.ص.ن بمنشاة عبدالنبى و مخبز م.ر.م بكفر الشراقوة، وذلك لتصرفهم فى ٣٠ جوال دقيق بلدى مدعم زنة الجوال ٥٠ كيلو جرام.

وتم ضبط مخبز م.ا.ال بمدينة اجا ومخبز ه.ع.ش بذات المدينة ومخبز م.ع.ع بقرية منية سمنود ومخبز م.ر.م بكفرالشراقوة ، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار من ٧ : ١٢ جرام، كما تحرير ٨ محاضر لعدم النظافة و١٣ محضر لعدم وجود شهادات صحية.

وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة ، وسوف تستمر الحملات التموينية فى مواجهة المخالفين.

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الدقهلية حملات تموينيه العلا المخالفين دقيق بلدي علاقات

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