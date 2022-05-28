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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يطارد إنجاز أسطوري أمام ريال مدريد

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

يستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحقيق إنجاز عربي أسطوري، عندما يلتقي فريقه مع ريال مدريد، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “دو فرانس” في العاصمة الفرنسية “باريس”، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، سيصبح محمد صلاح، أو لاعب عربي في التاريخ يفوز بدوري الأبطال مرتين.

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وحقق محمد صلاح ، حقق لقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريق ليفربول في عام 2019، بعد التغلب على توتنهام بهدفين دون رد، سجلهما النجم المصري من ركلة جزاء وديفوك أوريجي.

ونجح 4 لاعبين عرب فقط في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، وهم الأسطورة الجزائرية رابح ماجر مع بورتو البرتغالي موسم 1986-1987، والمدافع المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد موسم 2017-2018، والنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول موسم 2018 -2019، والمغربي حكيم زياش مع تشيلسي الموسم الماضي 2020-2021.

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، بينما يتصدر كريم بنزيما جدول الترتيب بـ 15 هدفا.

ليفربول ضد ريال مدريد

حجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أن مواجهة ريال مدريد ستكون “ثأرية” بالنسبة للريدز، بسبب خسارة الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 2018 “بنتيجة 3-1”، والإصابة التي تعرض لها على يد سيرجيو راموس مدافع الملكي السابق.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، ويأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبايرن ميونخ المركز الثالث بـ 6  ألقاب لكل فريق.

وتوج فريق تشيلسي بأخر نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على مانشستر سيتي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

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