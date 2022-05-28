دائم التحدث عن طفولته..نسرين أسامة أنور عكاشة تتحدث عن والدها

تحدثت نسرين أسامة أنور عكاشة، ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، عن أعمال والدها، قائلة:" هي أعمال خالدة لكونه شخصا قادرا على دراسة الأشخاص عن قرب"، متابعة: والدي تأثر كثيرا بسبب وفاة والدته..والظروف المحيطة به كانت سبب أساسي في قربه من أطياف الشعب.

وأضافت “نسرين عكاشة” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، والدي تفاجأ من قرار عملي في الإذاعة، ولكنه شعر بالسعادة لحبه للإذاعة والاستماع، متابعة: والدي صديق قبل أن يكون أب لنا.

واسترسلت: والدي كان يتقبل الاختلاف ولم يرغمنا على فعل أي شيء، متابعة: والدي كان نفسه أن اتجه إلى المجال الفني والإعلامي ولكنه لم يرغمنا على أي شيء.

وأوضحت أن والدها كان عاشقا للإسكندرية، متابعة: والدي لم يكن يتحدث عن شخصيته كثيرا ولكنه كان يتحدث دائما عن طفولته.

