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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين

صدى البلد

تطلق الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين حيث تفتتح مؤتمر عشرينيات القرن العشرين .. علامات فارقة وانجازات مضيئة والذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى وذلك فى الثانية عشرة ظهر الأحد 29 مايو بمقر المجلس الاعلى للثقافة وتتواصل مدار يومين ( 29 - 30 مايو ) وتبث جلساته إلكترونيا عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ويصاحبه معرض لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة .

يتناول المؤتمر النهضة الفكرية والثقافية التي شهدتها مصر خلال عشرينيات القرن الماضي فى لقاءات وندوات بحضور عدد من المتخصصين في مختلف المجالات الابداعية حيث تبدا المراسم الافتتاحية بكلمات لكل من الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي عضو المجلس الأعلى للثقافة ، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات والمؤتمر ، بعدها وفى الواحدة ظهرا تعقد الجلسة الاوبى وتناقش المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويترأسها الدكتور هشام عزمي ويشارك فيها الدكتور أحمد زايد ، الدكتور حسام بدراوي ، الدكتور مصطفى الفقي ، الدكتورة عادلة رجب .

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وتعقد الجلسة الثانية فى الثالثة عصرا وتستعرض السينما والمسرح والدراما ويديرها المخرج الكبير عمر عبد العزيز ويشارك فيها الدكتور أبو الحسن سلام ، الدكتورة سلمى مبارك ، المخرج الكبير محمد فاضل ، محمود قاسم والفنان القدير ياسر صادق .

وتبدأ جلسات اليوم الثاني ( الإثنين 30 مايو ) فى الحادية عشرة صباحا وتناقش الأدب والفكر والصحافة ويديرها الدكتور سامي عبد العزيز ويشارك فيها الناقد الدكتور أحمد درويش ، الدكتور جمال الشاعر ، الإعلامي الكبير حمدي رزق ، الناقد والكاتب شعبان يوسف ، الإعلامي والمحاور الكبير مفيد فوزي .

وتبدأ الجلسة الثانية فى الواحدة ظهرا وتتناول الفنون والموسيقى والفنون الاستعراضية ويديرها الدكتور محمد عفيفي ويشارك فيها الدكتور راجح داوود ، الدكتورة رشا طموم ، الدكتور زين نصار ، الدكتور محمد شبانة .

وتقام فى الثالثة عصرا حلقة نقاشية بعنوان عشرينيات القرن العشرين .. نظرة عامة ويديرها الدكتور محمد صابر عرب ويشارك فيها الدكتور حسن نصر الدين ، الكاتب الصحفى حلمي النمنم ، الدكتور خلف الميري ، الدكتور عماد أبو غازي ، الدكتور محمد غنيم ، الدكتورة هالة كمال وياسر أيوب .

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الدكتورة ايناس عبد الدايم الهيئة المصرية العامة للكتاب المجالات الاقتصادية دار الكتب والوثائق علامات فارقة وإنجازات مضيئة السينما والمسرح

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