وزارة الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد بـ 31 ألف كتاب

صرح الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بأنه في إطار دور وزارة الأوقاف الرائد والمتميز في نشر الوعي الديني المستنير، وتثقيف الجمهور لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الدين والحياة، سيتم تزويد جميع مكتبات المساجد بعدد (30947) كتابًا.

زيادة الوعي وقضايا التجديد الديني

ومن أهم الكتب التي أصدرتها الوزارة في مجال زيادة الوعي وقضايا التجديد الديني، والتي سيتم تزويد جميع المكتبات بها، والبالغ عددها (417) مكتبة عامة على مستوى المديريات الإقليمية :

• مقاصد الشرع وقضايا العصر.

• الأدب مع سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

• الفهم المقاصدي للسنة النبوية .

• التسامح منهج حياة.

• الآداب العامة.

• الدولة مفهومها وتطورها .

• هويتنا الواقية في زمن العولمة.

• تنظيم النسل ومتغيرات العصر.

• بناء الوعي.

• الكليات الست.

فضلًا عن بعض أمهات الكتب والمصادر والموسوعات الكبرى التي سيتم تزويد المكتبات الكبرى بها مثل:

• موسوعة الفقه الإسلامي (48 جزءًا).

• المنتخب من السنة (12جزءًا).

• شـرح الــدرر السـنيـة (4 أجزاء).

• المعلم بفوائد مسلم (جزآن).

• المنتخب في تفسير القرآن الكريم .

• الموسوعة القرآنية المتخصصة.

• موسوعة علوم الحديث.

• موسوعة الفلسفة الإسلامية.