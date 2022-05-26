عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد بـ 31 ألف كتاب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

صرح الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بأنه في إطار دور وزارة الأوقاف الرائد والمتميز في نشر الوعي الديني المستنير، وتثقيف الجمهور لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الدين والحياة، سيتم تزويد جميع مكتبات المساجد بعدد (30947) كتابًا.

زيادة الوعي وقضايا التجديد الديني

ومن أهم الكتب التي أصدرتها الوزارة في مجال زيادة الوعي وقضايا التجديد الديني، والتي سيتم تزويد جميع المكتبات بها، والبالغ عددها (417) مكتبة عامة على مستوى المديريات الإقليمية :

• مقاصد الشرع وقضايا العصر.

• الأدب مع سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

• الفهم المقاصدي للسنة النبوية .

• التسامح منهج حياة.

• الآداب العامة.

• الدولة مفهومها وتطورها .

• هويتنا الواقية في زمن العولمة.

• تنظيم النسل ومتغيرات العصر.

• بناء الوعي.

• الكليات الست.

فضلًا عن بعض أمهات الكتب والمصادر والموسوعات الكبرى التي سيتم تزويد المكتبات الكبرى بها مثل:

• موسوعة الفقه الإسلامي (48 جزءًا).

• المنتخب من السنة (12جزءًا).

• شـرح الــدرر السـنيـة (4 أجزاء).

• المعلم بفوائد مسلم (جزآن).

• المنتخب في تفسير القرآن الكريم .

• الموسوعة القرآنية المتخصصة.

• موسوعة علوم الحديث.

• موسوعة الفلسفة الإسلامية.

الأوقاف وزارة الأوقاف مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات مواجهة الفكر المتطرف تثقيف الجمهور نشر الوعي الديني المستنير زيادة الوعي قضايا التجديد الديني مقاصد الشرع وقضايا العصر الفهم المقاصدي للسنة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

شاهد .. أول صور لـ مصري وزوجته ضحيتيّ القتل في أمريكا

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

ترشيحاتنا

مصر مع المغرب والكاميرون .. قرعة بطولة إفريقيا للرجال مصر 2022

حرب التصريحات بنهائي أبطال أوروبا.. مباراة مشتعلة قبل صافرة البداية

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

لافروف: ننظر بارتياح إلى مواقف الدولة العربية الإيجابية من الأزمة الأوكرانية

رفضوا القتال في أوكرانيا.. روسيا تطرد 115 من عناصر الحرس الوطني

8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ