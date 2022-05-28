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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الفضاء الروسية: 15 مليار دولار لتطوير مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية

وكالة الفضاء الروسية
وكالة الفضاء الروسية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أنها في حاجة إلى أكثر من 15 مليار دولار لتطوير مركبة فضائية جديدة تعمل بالطاقة النووية. وقال مدير الوكالة الروسية دميتري روجوزين في تصريح لقناة "روسيا ــ 24" اليوم السبت:" إن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" تحتاج إلى تريليون روبل ( ما يعادل 15 مليار دولار) لدعم تطوير سفن فضاء جديدة وقاطرة فضاء تعمل بالطاقة النووية". 
وأضاف:" يمكننا الحصول على هذه الأموال في حال أصدرت روسيا سندات استثمارية من شأنها تعويض قيمة الأصول المجمدة في الخارج". 
وتابع:"إذا حصلت "روسكوزموس" على تريليون روبل فقط من هذا المبلغ لفترة معينة، فسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة لجميع برامجنا الحاسمة"، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يبدأ في تطوير نظام نقل جديد بقاطرة فضاء تعمل بالطاقة النووية . 
وأعرب روجوزين عن اعتقاده بوجود احتياطات ضخمة لدى بلاده ، قائلا:" لدينا احتياطيًا ضخمًا من الأموال، التي لا ينبغي توزيعها على الناس حتى لا يرتفع التضخم".
 

الفضاء الروسية مركبة فضائية الطاقة النووية الوكالة الروسية

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