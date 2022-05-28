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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يطالب بتوضيحات من هولندا بشأن فرص أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتوضيحات من رئيس الحكومة الهولندي بشأن فرص أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات زيلينسكي ، خلال مقابلة حصرية على هيئة الإذاعة الهولندية (NOS)، قال فيها، "اتصلت يوم الخميس الماضي برئيس الوزراء الهولندي مارك روت وقلت له بصراحة إذا كنت تعتقد أنه لا مكان لنا في الاتحاد الأوروبي، فعليك أن تقول ذلك بشكل مباشر".

وأضاف زيلينسكي قائلا: "يجب علينا أن نعلم ماذا نفعل، ونريد تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لهذا نعم أن لدينا مشاكل لكنها موجودة في العديد من البلدان، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي".

في وقت سابق، أشار رئيس الحكومة الهولندية مارك روته ، إلى أنه قبل بدء العملية الخاصة الروسية كانت أوكرانيا بعيدة جدًا عن الاتحاد الأوروبي، ومنح كييف هذه الموافقة سيكون غير عادل بالنسبة لدول البلقان التي لا تزال تنتظر ذلك.
 

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