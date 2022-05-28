فرح دنيا عبد العزيز بـ نويبع يروج لسياحة الأفراح في الطبيعة.. صور

روج حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز والمهندس مصطفي كامل الذي أقيم بأحد منتجعات نويبع البيئية لسياحة تنظيم الأفراح غير المدرج في خطة وزارة السياحة وخاصة أن هناك محاولات لإقامة افراح وتصوير " فوتو سيشن " بين البحر والجبل وسط الطبيعة الخلابة.

وجذب فرح الفنانة دنيا عبد العزيز الذي أقيم وسط الطبيعة وعلي شاطئ البحر في خليج العقبة بحضور بعد نجوم الوسط الفني انتباه رواد السوشيال ميديا وكان أفضل دعاية لمنطقة مخيمات نويبع وطابا السياحية .

وقال يوسف ماجد مصور الطبيعة الهاوي الذي التقط صور فرح دنيا عبد العزيز أن أفضل صور للزفاف تكون في الطبيعية بين البحر والجبل مشيرا إلي أن أغنياء العالم تكون أفراحهم في الأماكن الطبيعية المفتوحة.

وأضاف كريم السعيد أحد ضيوف حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز ومن المهتمين بالسياحة الزراعية وسياحة السفاري بنويبع أن الطبيعة تجذب الجميع إليها وخاصة عشاق الهدوء والبحر مطالبا وزارة السياحة بالترويج لسياحة الافراح في الطبيعة .

وأكد ماجد السعيد رائد السياحة الزراعية بنويبع أن نويبع أفضل طبيعة علي خليج العقبة بين البحر والجبل مشيرا إلي أن تنظيم أفراح في منتجعات نويبع أفضل دعاية وترويج للسياحة في خليج العقبة

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فرح دنيا عبد العزيز

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