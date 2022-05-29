تحولت من طارق لـ حنان.. ما هي قصة حياة الست كوريا؟

الممثلة الراحلة حنان الطويل.. موهبة كوميدية من طراز خاص، حيث تمتلك حضورا قويا على الشاشة، وخفة دم طبيعية بدون أي تصنع، علقت بذهن المشاهد برغم أدوارها الصغيرة، مثل «ميس انشراح» في فيلم الناظر مع الفنان الراحل علاء ولى الدين، ودور «الست كوريا» بفيلم عسكر في المعسكر مع الفنان محمد هنيدى.

عاشت وحيدة

عاشت حنان الطويل، وحيدة على الرغم من صخب الحياة حولها، وعلى الرغم من ازدحام الأضواء حولها، تركتها في ظلام اليأس وأسدل الستار على حكايتها دون معرفة حقيقة نهايتها حتى الآن، وبرغم مرور حوالي 16 عامًا على رحيلها فلم يُعرف كيف غادرت الدنيا، لكن الأكيد أنها غادرت العالم في ساعة يأس حطمت روحها.

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