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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

29 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

حظك اليوم
حظك اليوم

غالبًا ما يُعرف مواليد برج الجوزاء بأنهم الأفراد البارعون، وهناك المزيد من السمات التي تتمتع بها الجوزاء، وهي رائعة ولا يمكن إنكارها لأن هؤلاء الأشخاص أذكياء بالتأكيد، لذلك قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم 29 مايو، وفقا لعلم الأرقام.

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حظك اليوم الأحد 29 /5/ 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 25-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

 إذا كنت مولودا في يوم 29 مايو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس ومتقلب المزاج، ولديك أيضا قوة ملاحظة وتملك حسا فنيا وجماليا. كما أنك موهوب في تحليل الأحداث والمواقف وفي تحليل النفس البشرية، لكنك تميل نحو أن تكون متطلبا جدا.


نصيحة:

 

 يحمل لك عام ٢٠٢٢ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.

شخصية اليوم عبير فؤاد علم الأرقام ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك الأبراج ​​​​​​​health

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