طلال أبو غزالة: استخدام الأسلحة النووية بين القوى الدولية أمر مستبعد

استبعد طلال أبوغزالة، الخبير الاقتصادي الدولي، استخدام الأسلحة النووية بين القوى الدولية رغم التهديدات بها.

وأوضح أبوغزالة، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن المنطقة الاستراتيجية التي تقع بها روسيا واحتياطي الذهب وكذلك إنتاجها من الغذاء يصب في صالحها واحتمالية التغلب عليها ضعيفة.

الاضطراب العالمى

وأكد الخبير الاقتصادى إن الاضطراب الذي يشهده العالم هو بداية مخطط ترسمه القوى السياسية العالمية لتحديد القوى الاقتصادية الحاكمة.

وأشار أبو غزالة إلى أن العالم أمام حرب جديدة تختلف في أهدافها عن الحروب التقليدية ومن المستحيل استخدام النووي.