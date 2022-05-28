عماد نبيل: القطار الكهربائي السريع الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية

قال المهندس عماد نبيل، استشاري الطرق والكباري، أن مشروع القطار الكهربائي السريع، هو الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية.

وأضاف نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" القطار الكهربائي يقطع مسافة 2000 كيلومتر، ويمر بقناة السويس العلمين ومطروح والسخنة.

خط السخنة مطروح

وأشار استشاري الطرق إلى أن خط السخنة مطروح سيكون فيه قطار فائق السرعة بـ250 كيلو في الساعة، بجانب قطار سرعته 160 كيلومترًا في الساعة لنقل السكان.

وأوضح نبيل أن الموانى المصرية الموجود على البحر المتوسط تربطها السكك الحديدية.