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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل العدد.. تفاصيل حفل محمد حماقي بالكويت

صدى البلد

أحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا  رفع شعار كامل العدد".

قدم حماقي عدد من اغانيه الشهيرة منها "يا ستار"، "لو هتسيب"، "وحدة وحدة"، "من قلبي بغني"، "أحلى من كل البنات" و"جمالها استثنائي" التي اهداها للكويت وشعبها، بالإضافة إلى "الحب كله" للراحلة أم كلثوم.

استقبل الجمهور حماقي بالورود والهدايا بعدها صعد على خشبة المسرح ليفتتح وصلته بأغنية "نفسي أبقى جمبوا" وسط مزيد من أجواء البهجة والإثارة بعدها تبادل عبارات التحية مع الجمهور.

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالكويت في 27 مايو الجاري

حماقي يواصل سيطرته على جمهور الخليج بأغانيه المميزة في موسم جدة .. صور

وعلى جانب آخر كان قد خطف ا محمد حماقي قلوب جمهوره العربي وبخاصة الخليجي بأغانيه المصرية المميزة خلال إحيائه أضخم فعاليات موسم جدة جماهيرية من مختلف الجنسيات والتي أقيمت على ليالينا بمدينة جدة السعودية.


وصعد حماقي على خشبة المسرح بجوار  فرقته الموسيقية مرتديا "لوك " رياضي جذب الأنظار وافتتح وصلته الغنائية ب"نفسي أبقى جمبوا".

السعودية الكويت محمد حماقي ام كلثوم الفنان محمد حماقى السعودى

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