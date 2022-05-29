عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط البلد ومسار إجباري و"إتش أو إتش" يفتتحوا مهرجان Non Stop Music

صدى البلد

أشعلت فرق مسار إجباري ووسط البلد و"إتش أو إتش" أجواء القاهرة الجديدة بحفل غنائي ضخم شهده مسرح الماركيه.


وافتتحت الفرق الغنائية الثلاث مهرجان حفلات "Non Stop Music"، بسهرة غنائية مطولة استمرت 4 ساعات متواصلة، حملت لافتة كاملة العدد من حيث الإقبال الجماهيري.

 

واستهل ثلاثي قرقة "إتش او إتش"  هاني عادل والدقاق و فعاليات السهرة بوصلة غنائية لمدة ساعة قدمت خلالها الفرثة أشهر أغانيها منها "اتنين صباحا" و"البحر ممدود"  مع العرض الحي الأول لأجدد أعمالها "البعد والمسافات" المقرر ظهورها للنور قريبا، مع تقديمها توزيع جديد لأغنية وسط البلد الشهيرة "قربيلي".

مسرح الماركيه يجمع مسار إجباري ووسط البلد وإتش أو إتش لأول مرة

ليه طلع مختلف بالشكل دا .. مسار إجباري يكشف سر كليب "نص الحاجات'

واستلمت فرقة وسط البلد راية الحفل بتقديم مزيج غنائي حماسي من أقدم وأبرز أغنياتها،  مثل" انتيكا" و"شمس النهار" في أجدد إطلالتها الجماهيرية بعد غياب تزامنا مع قرب احتفالها بعيد ميلادها الخامس والعشرين.


وشهد الحفل مفاجأة خاصة من نوعها بمشاركة الفنان أبو في تقديم عرض غنائي خاص به قدم خلاله العرض اللايف لأغنيته الجديدة المقرر ظهورعا للنور مطلع موسم الصيف،  ليترك ساحة المسرح من بعدها لفرقة مسار إجباري لتضع مسك الختام على فعاليات المهرجان.

وخطفت مسار إجباري قلوب الجمهور بأجدد أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات" مع توليفة مميزة من أشهر أغانيها،  مثل "بقيت حاوي" و"شيروفوبيا" و"اقرا الخبر" و"مطلوب حبيب"،  في آخر حفلاتها في مصر قبل انطلاقها في جولة حفلاتها الأوروبية مطلع يونيو تمر خلالها بين برلين وباريس وبروكسل.


وقررت الفرق الثلاث تقديم كبرى مفاجآتها للجمهور في ختام حفل الافتتاح عبر تقديم عرض موسيقي جماعي بأغنية "آه يا لالاللي" بمشاركة أعضاء وسط البلد ومسار إحباري و"اتش او اتش"، في عرض هو الأول من نوعه.

IMG-20220529-WA0018
IMG-20220529-WA0018
IMG-20220529-WA0004
IMG-20220529-WA0004
IMG-20220529-WA0011
IMG-20220529-WA0011
IMG-20220529-WA0002
IMG-20220529-WA0002
IMG-20220529-WA0009
IMG-20220529-WA0009
IMG-20220529-WA0007
IMG-20220529-WA0007
IMG-20220529-WA0012
IMG-20220529-WA0012
IMG-20220529-WA0013
IMG-20220529-WA0013
IMG-20220529-WA0019
IMG-20220529-WA0019
IMG-20220529-WA0010
IMG-20220529-WA0010
مهرجان وسط البلد القاهرة الجديدة القاهرة أغنية مسرح الماركيه إتش أو إتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

موضوعات متعلقة

الصور الكاملة لختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ70

بعرض أفلام وتوزيع الجوائز.. تفاصيل حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي بدورته الـ70

حنان مطاوع أحسن ممثلة.. التفاصيل الكاملة لجوائز مهرجان المركز الكاثوليكي

إنشاء مركز كاثوليكي للسينما بالأقصر والإسكندرية

جائزة الريادة السينمائية لـ سميرة أحمد بـ مهرجان المركز الكاثوليكي

أعضاء لجنة تحكيم .. مهرجان المركز الكاثوليكي يكرم بشرى وأحمد سلامة

سميرة أحمد عن الشائعات التي تلاحق الفنانين: أبشع ما يحدث لنا

ريم مصطفى تظهر بأكثر من شكل في مسلسل الثمانية.. صور

ترشيحاتنا

ثغرات أمنية.. مايكروسوفت تحذر المستخدمين من تثبيت تطبيقات أندرويد على أجهزتهم

اقتصاد الصين| 3.5% نموا في أرباح الشركات الصناعية خلال أول 4 شهور من 2022

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

زكي عبد الفتاح: خبرة أنشيلوتي سبب تتويج ريال مدريد.. وكورتوا نجم فوق العادة

وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر للحكومة المصرية..تفاصيل

بازوكا: حمزة الجمل يتحمل مسئولية هزيمة الإسماعيلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ