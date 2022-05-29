ناقد رياضي: ريال مدريد توج باللقب عن جدارة.. وصلاح أفضل لاعبي ليفربول

قال أمير عبدالحليم، الناقد الرياضي، إن ريال مدريد الإسباني توج بلقب دوري أبطال أوروبا عن جدارة واستحقاق.

وأضاف أمير عبدالحليم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن ريال مدريد ظهر بشكل مميز في نهائي دوري الأبطال، يستحق عليها التتويج بالبطولة على حساب ليفربول.

وتابع :" أخشى أن يتم توجيه سهام النقد لمحمد صلاح، بعد المباراة، بسبب تصريحات الانتقام، ولكن صلاح قدم بالفعل مباراة جيدة وكان أفضل لاعبي فريقه".

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.