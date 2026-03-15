ارخص سعر.. احصل على كحك العيد بهذه الطريقة
هجوم على قاعدة عسكرية بمطار بغداد بداخلها فريق من السفارة الأمريكية
بث مباشر صلاة التهجد من الحرمين الشريفين ليلة القدر 27 رمضان
هل يجوز التبرع بالجلد بعد الوفاة .. أزهري يوضح
قرار جديد بشأن قضايا النفقة.. أحمد موسى: تعليق خدمات المتهربين لحماية حقوق الأسرة
صورته على الجنيه.. جماهير الترجي تسخر من التونسي علي بن رمضان |شاهد
أحمد مرتضى منصور: الزمالك شهد دخولا مالية كبيرة بعد سداد غرامة كهربا
أول منصب.. أسطورة تشيلسي يتولى تدريب تشيزينا الإيطالي
جماهير الترجي تهاجم نجم الأهلي قبل موقعة رادس.. صورة
وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط لتأكيد التضامن مع عُمان
دعاء ليلة 26 رمضان مكتوب ومستجاب
تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات الخطأ الطبي وفقا للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمرو الليثي يكشف قصة نجاح لشاب بدأ من تحت الصفر حتى أصبح صاحب مصنع طباعة كبير

قال الإعلامي د. عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.

 وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة،  الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، مع الاستاذ عمرو مختار والذي اوضح انه واجه صعوبات كبيرة في حياته حيث انه كان لا يوجد معه اي اموال ولايوجد معه مؤهل عالي 

واضاف ثم التحقت بالتجنيد وفور انتهاء الخدمة العسكرية ذهبت للعمل في مصنع في العاشر من رمضان وكنت عامل هناك ، ثم انتقلت الي مصنع آخر وهنا جاءت الفكرة انني احلم بان اكون صاحب مصنع وكان ظروفي المادية محدودة ولكني كافحت ، وكنت اول انسان يعمل مصنع للطباعة والاستيكرات من اسوان  وحتي القاهرة 

واشار اللي انني اشتريت ماكينة واحدة واخذت مكان ايجار وربنا اكرمني فتوسعت واشتريت مزرعة مواشي ونجح المشروعين مع بعض 

ووجهت العديد من التحديات وبفضل الله تغلبت عليها  ، واكتسبنا الخبرة ، وكانت لحظة مهمة جدا بمسيرتنا وهي التعاون مع البنك الزراعي واخذت قرض وهما شركاء معي في التمويل والدعم الفني وقدموا لي كل التسهيلات وقمت بشراء الخامات للطباعة  ونجحت التجربة بشكل هائل واصبح لدي اكثر من خط انتاج وتوسعت والحمد لله 

وتابع انني صبرت علي التحديات التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل ، وفي خلال سنوات اخذت دبلوم صنايع وانا بشتغل وتوسعت في عملي وانعكس هذا النجاح علي اسرتي واولادي وهم في مستوي معيشة افضل بكثير والحمد لله 

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه الأمل والإخلاص والصبر  ولا يستعجل الرزق  ، والمهم ان يكون له هدف وملتزم به والاستمرار والصبر وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس  ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ،

واختتم  اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا   ، وسيوفقنا الله ويزيد دخلنا ، 

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة  في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 25 رمضان؟ 8 علامات تؤكد حدوثها

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تجلب وضع نوافذ مكتبي جديد إلى أندرويد على الأجهزة اللوحية

iOS 27

iOS 27 لن يقدم تغييرات كبيرة لتصميم Liquid Glass في الآيفون

Honor X80 GT

ببطارية سعة 13 ألف مللي أمبير.. هونر تغزو الأسواق بهاتف Honor X80 GT

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد