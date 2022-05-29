بازوكا: حمزة الجمل يتحمل مسئولية هزيمة الإسماعيلي أمام الزمالك

عبَر سيد عبد الرازق بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق عن غضبه بعد هزيمة الدراويش أمام الزمالك بنتيجة 1 – 2 ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري العام ، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي .

وقال بازوكا في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " حمزة الجمل أدار المباراة بشكل خاطئ ، وهو المسئول الأول عن هزيمة الإسماعيلي أمام الزمالك ، نظرًا لعدم اعتماده على رأس حربة صريح في التشكيل الأساسي ، والدفع بــ"محمد الشامي" كمهاجم ، فضلًا عن تغييراته غير المقنعة".

وأضاف : " جمهور الإسماعيلي هو كلمة السر في فوز الفريق في المباريات السابقة و تحسن النتائج نوعًا ما ، لكن الفريق يحتاج إلى الإنتصارات لتفادي منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري العام ".