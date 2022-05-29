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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 24 قرية ومنطقة في كفر الشيخ

كهرباء
كهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن 24 قرية ومنطقة بمراكز قلين ودسوقي ومطوبس وبيلا والرياض، وبلطيم وسيدي سالم، من الساعة العاشرة للساعة الثانية عشرة، وفي بعض المغذيات حتى الساعة الثانية ظهراً.
 

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سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي ميت الديبة، بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية نشرت والشقة وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر السودان شمال دسوق، ويتأثر بالفصل قرية كفر السودان وتوابعها، وفصل التيار عن مغذ كمال حسين بالرياض، ويتأثر بعملية الفصل كمال حسين، و56، و57، و58، وفصل التيار عن مغذي أبو سكين، بلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرى شعلان وأبو شعلان والخاشعة.
 

كما سيتم فصل التيار عن مغذي الجمعية بمطوبس، وتتأثر بالفصل أرض الجمعية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السعادة بمطوبس، وسيتم فصل التيار عن قومسيون شرق وغرب، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي منطقة القنطرة، وتتأثر بالفصل القنطرة وغزال وأرض الكرارجى ومجلس المدينة، وأرض حمودة، والقناطر.
 

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السخاوي بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل صفير والبحيري، والفقهاء القبلية وأبو غانم والندايرة، كما سيتم الفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجبانة ببيلا، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن جزء من قرية الجرايدة.

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