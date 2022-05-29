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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة البرلمان: على القطاع الخاص المشاركة والاستثمار في وطنه

صدى البلد

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه  على القطاع الخاص المشاركة والاستثمار في وطنه مثلما كان يحدث من قبل.

وأوضح عمر خلال ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" الدولة المصرية توفر الآن برامج دعم كثيرة للمستثمر، لافتا إلي أنه يجب على القطاع الخاص المشاركة مع الدولة في الإنتاج والاستثمار لصالح وخدمة الوطن.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان،  إلي أن كل الصناعة التي أقيمت في مصر قبل الخمسينيات كانت بأيدي مصرية خالصة، ولهذا المصنع المصري الوطني نجح في تقوية عماد الصناعة في بلده.

برنامج التاسعة الاستثمار أيدي مصرية القطاع الخاص الصناعة

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