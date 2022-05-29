خطة البرلمان: على القطاع الخاص المشاركة والاستثمار في وطنه

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه على القطاع الخاص المشاركة والاستثمار في وطنه مثلما كان يحدث من قبل.

وأوضح عمر خلال ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" الدولة المصرية توفر الآن برامج دعم كثيرة للمستثمر، لافتا إلي أنه يجب على القطاع الخاص المشاركة مع الدولة في الإنتاج والاستثمار لصالح وخدمة الوطن.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أن كل الصناعة التي أقيمت في مصر قبل الخمسينيات كانت بأيدي مصرية خالصة، ولهذا المصنع المصري الوطني نجح في تقوية عماد الصناعة في بلده.