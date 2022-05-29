مارسيلو: نعيش لحظة من الجنون.. ولا أعرف مستقبلي مع ريال مدريد

أعرب البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد، عن سعادته بالفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مارسيلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مستقبلي؟ لا أعرف، أنا هنا للاحتفال وبعد ذلك سنرى، وسنكتشف قريبا جدا".

وأضاف: "الفرح والعاطفة مزيج في رأسي الان، ومن الصعب التحدث لأنني أرى عائلتي وزملائي في الفريق، ونستحق ما وصلنا إليه في الموسم، وهي لحظة نادرة".

وتابع: "لقد فزت بخمسة ألقاب دوري أبطال في مسيرتي، هذا نادر جدا في الوقت الحالي".

وأتم: "نعيش لحظة من الجنون، وأشكر الجماهير لأنهم دعمونا طوال الوقت، وأشكر أنشيلوتي فهو شخص عظيم ويستحق ما حققه".

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس. لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.