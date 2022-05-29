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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كورتوا: لم أحظ بالاحترام في إنجلترا.. وأظهرنا من هو ملك أوروبا

صدى البلد

علق تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14، مساء السبت، بعد التغلب في المباراة النهائية على ليفربول بهدف دون رد.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة لشبكة بي تي سبورت "قلت في المؤتمر الصحفي أمس أنه عندما يلعب ريال مدريد في النهائي فإنه يفوز، وأنني في الجانب الجيد من التاريخ".

وأضاف "اليوم كنت بحاجة للفوز بنهائي من أجل مسيرتي، والعمل الجاد الذي قدمته كي أحظى بالاحترام لاسمي، لا أعتقد أنني حظيت باحترام كاف خاصة في إنجلترا، حيث واجهت العديد من الانتقادات حتى بعد تقديم موسم مذهل".

وتابع "أنا فخور بالفريق، وعندما احتاجني كنت في الموعد، تغلبنا على عدد من أفضل فرق العالم، خاصة مانشستر سيتي وليفربول اللذين قدما أداء مذهلا هذا الموسم وقاتلا حتى النهاية في البريميرليج، وليفربول توج بكأسين وكانوا أقوياء للغاية".

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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