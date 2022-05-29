مصر تفوز بالبطولة الإفريقية للكونغ فو بعد حصد 9 ميداليات

توج المنتخب الوطني للووشو كونغ فو بلقب البطولة الإفريقية ساندا للعموم المقامة في دولة الجزائر بعد الفوز بعدد 9 ميداليات متنوعة 7 ذهبية و 2 فضية.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لووشو كونع فو، إن نتائج المنتخب الوطني للووشو كونغ فو أثبت بقوة عودة مصر لريادة القارة الإفريقية من جديد بعد حصد المركز الأول واعتلاء ترتيب الدول المنافسة في البطولة الإفريقية.

وأضاف شريف مصطفى أن المنتخب الوطني للكونغ فو استطاع أن يكون على قدر المسؤولية بعد حصد المركز الأول ضمن الدول المنافسة في البطولة الإفريقية التي تعد بمثابة عودة النشاط الرياضي للاتحاد الافريقي بعد تعطيله خلال الفترة الماضية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفاز المنتخب الوطني خلال فعاليات المركز الأول فى بطوله كأس إفريقيا الثالثة المقامة في دولة الجزائر بعدد ٧ ميداليات ذهبية و٢ ميدالية فضية وجاءت كالتالي:

محمود عاطف الميدالية الذهبية في وزن ٥٦ كم، و محمد خالد وزن الميدالية الذهبية في وزن ٦٠ كم، وجمعة رجب الميدالية الذهبية وزن ٦٥ كم، و أيمن جلال الميدالية الذهبية ي وزن ٧٥ كم، وعمر ممدوح وزن فوق ٩٠ كم الميدالية الذهبية.

وحصدت أيضا اللاعبة ياسمين سليم الميدالية الذهبية في وزن ٤٨ كم وإسراء رجب الميدالية الذهبية في وزن ٧٠ كم، وكانت الميداليات الفضية من نصيب أحمد إسماعيل في وزن ٧٠ كم وشهد حمدي في وزن ٦٥ كم.

واحتلت مصر المركز الأول في الترتيب العام لبطولة كأس إفريقيا للووشو كونغ فو ساندا فيما جاءت الجزائر أصحاب الأرض في المركز الثاني واحتلت تونس المركز الثالث فيما فازت السنغال بالمركز الرابع ضمن الترتيب العام للبطولة.

وشارك مصر في بطولتي الكأس الأفريقية الثالثة والبطولة الأفريقية للشباب الخامسة للشباب 28 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للووشو كونغ فو.

وضمت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في بطولتي الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو والبطولة الأفريقية الخامسة للشباب كلًا من:

أيمن جلال- محمود عاطف - عمر ممدوح-أحمد اسماعيل- جمعة رجب- محمد خالد - يوسف كريم - أحمد عاطف - محمود عبد الكريم - يوسف لملوم - عمرو خالد - عبد الفتاح أحمد - عمر شتا - محمد رضا - سندس محمد سنبل - بلال حسن- ملك منتصر- ملك الجارحى - عمار محمد -جنى عماد - ملك ابراهيم و ياسمين سليم - شهد حمدى- إسراء رجب - جنات هيثم - حبيبة رمضان- جنى عادل- شروق فوزي.