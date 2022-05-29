وزير داخلية فرنسا يهاجم جمهور ليفربول بعد أحداث نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن العديد من المشجعين البريطانيين حاولوا اقتحام ملعب ستاد دو فرانس بدون تذاكر أو بتذاكر مزورة.

وحسب "روسيا اليوم"، قال دارمانين: "حاول آلاف المشجعين البريطانيين الذين ليس لديهم تذاكر أو بتذاكر مزورة اقتحام الملعب، مستخدمين في كثير من الأحيان القوة المفرطة".

وعبر وزير الداخلية عن امتنانه لرجال الشرطة وقوى الأمن والنظام التي تصرفت في هذا الوضع الصعب.

وحسب وسائل إعلام فقد دعت الشرطة الفرنسية في وقت سابق الجماهير إلى "عدم اقتحام الملعب" الذي كان مكتظا. واضطر ضباط الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ليفربول إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم السبت، على ملعب "فرنسا" الدولي.