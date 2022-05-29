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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب بعد هزيمة ليفربول : نهائي العام المقبل في إسطنبول.. احجزوا لنا فندقا

صدى البلد

بدت خيبة الأمل على مدرب ليفربول يورجن كلوب، بعد الخسارة أمام ريال مدريد 0-1، مساء السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقدم ليفربول أداء هجوميا جيدا في اللقاء، لكنه اصطدم بدفاع محكم، وتألق أسطوري من حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، الذي أنقذ 9 تسديدات خلال المباراة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في غرفة الملابس لا أحد يشعر أنه كان موسما رائعا في الوقت الحالي. ربما نحتاج إلى بضع ساعات لاستيعاب ذلك".

وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة، وليست مباراة مثالية. لا أعتقد أن المباراة المثالية ممكنة ضد خصم تم تشكيله ليدافع بعمق، كانت لدينا الكثير من التسديدات، قام كورتوا بتصديين مميزين. استقبلنا هدفا من رمية تماس، أراد فالفيردي التسديد، وكان فينيسيوس هناك وهذا كل شيء".

وتابع: "لقد حاول الشبان، خاصة عند التأخر 1-0، ثم لعبنا كما أردنا اللعب من قبل، تمتع لاعبو خط الوسط لدينا بالعمق. وهذا شكل تهديدا لهم بهجمات مرتدة، أردنا أن نكون أكثر شجاعة في الشوط الثاني، هذا هو ما قلناه بين الشوطين، لعبنا حولهم، كان يجب أن نلتزم بطريقتنا أكثر من اللعب حولهم".

وأردف: "إنه شعور مختلف، الوصول إلى النهائي ليس سيئا، إنه نوع من النجاح. ليس النجاح الذي تريده، لدي شعور قوي بأننا سنأتي مرة أخرى، الشبان قادرون على المنافسة حقا، ستكون لدينا مجموعة رائعة الموسم المقبل".

وعن تصدي كورتوا لثلاث محاولات تسجيل خطيرة لمحمد صلاح، قال كلوب: "نعرف عدد المرات التي يسجل فيها مو في هذه المواقف، لقد كانت تصديات رائعة من كورتوا، علينا احترام ذلك أيضا، أعتقد أن ريال مدريد سدد كرة واحدة على المرمى وأسفر الأمر عن هدف.

وعندما سئل عن المكان الذي سيتواجد فيه الفريق بنهاية الموسم المقبل، أجاب كلوب: "أين (ستقام المباراة النهائية) الموسم المقبل؟ إسطنبول؟ احجز فندقا". 

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