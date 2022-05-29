ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب صراع أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الصراع الحالي في أوكرانيا، يمكن أن يتسبب بحرب عالمية ثالثة، مشيرا إلي ضرورة إجراء مفاوضات لإنهائه.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال ترامب: "أوكرانيا الآن دمرت، والسبب في ذلك هو غباء ما نقوله ونفعله، قد ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة بسبب غباء ما نقوله ونفعله".

وأضاف: "أوكرانيا تتفتت إلى أشلاء، لم ير أحد منا مثل هذا العدد من الأشخاص الذين قتلوا في صراع، إنه أمر مروع، ولن يكون هنالك أي فائز، يجب أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

وأشار ترامب إلى فترة حكمه، وقال إنه الرئيس الوحيد للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين الذي لم تدخل روسيا في ظله في نزاعات مسلحة، بينما في عهد جورج دبليو بوش فقدوا جورجيا، وفي عهد باراك أوباما فقدوا شبه جزيرة القرم، وتحت قيادة جو بايدن فقدوا كل شيء.