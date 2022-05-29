عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب صراع أوكرانيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الصراع الحالي في أوكرانيا، يمكن أن يتسبب بحرب عالمية ثالثة، مشيرا إلي ضرورة إجراء مفاوضات لإنهائه.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال ترامب: "أوكرانيا الآن دمرت، والسبب في ذلك هو غباء ما نقوله ونفعله، قد ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة بسبب غباء ما نقوله ونفعله".

وأضاف: "أوكرانيا تتفتت إلى أشلاء، لم ير أحد منا مثل هذا العدد من الأشخاص الذين قتلوا في صراع، إنه أمر مروع، ولن يكون هنالك أي فائز، يجب أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

موسكو تجني ثروة.. ترامب يكشف سر ارتفاع سعر الروبل الروسي

تأمين المدارس قبل دعم أوكرانيا.. تعليق غريب من ترامب على مجزرة تكساس

وأشار ترامب إلى فترة حكمه، وقال إنه الرئيس الوحيد للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين الذي لم تدخل روسيا في ظله في نزاعات مسلحة، بينما في عهد جورج دبليو بوش فقدوا جورجيا، وفي عهد باراك أوباما فقدوا شبه جزيرة القرم، وتحت قيادة جو بايدن فقدوا كل شيء.

ترامب روسيا أوكرانيا بايدن شبه جزيرة القرم أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

رغم خسارة ليفربول دوري الابطال.. صلاح يحقق رقما نادرا في أوروبا

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

موضوعات متعلقة

البحرين.. تسجل حالة وفاة واحدة و454 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قنابل موقوتة في شوارع الولايات المتحدة.. كيف نشأت ثقافة حمل المدنيين للسلاح؟.. البداية مع حرب الاستقلال عن التاج البريطاني.. والحزب الجمهوري قدم خدمة جليلة لرابطة البنادق

إسرائيل ترفض طلب أمريكا تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات

زعيم الشيشان يعلن السيطرة على مدينة أوكرانية استراتيجية في 3 ساعات

1.215 مليار ريال.. السعودية الأولى عالمياً في تصدير التمور

ميخائيل ميزينتسيف: أوكرانيا تخطط لقصف مناطق حدودية روسية

سفير البحرين لدى بروكسل يشارك في اجتماع غرفة التجارة العربية البلجيكية

مباراة ليفربول وريال مدريد .. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز لتفريق مشجعين اقتحموا الملعب.. فيديو

ترشيحاتنا

روسيا: سنبيع الحبوب والأسمدة بالروبل لدول العالم

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

على متنها 22 شخصًا.. فقدان طائرة في نيبال

ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب صراع أوكرانيا

سعفان:2.1 مليون عامل يختارون ممثلهم.. والانتخابات ستفرز تنظيمًا نقابيًا يحافظ على حقوقهم

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ