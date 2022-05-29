عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة .. الثلاثاء القادم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق : (بولاق القديمة  - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته )، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢  وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق ١ /٦/ ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور ترعة الزمر القطاع الاوسطي الجزء الأول من كوبري ثروت حتي كوبري الخشب، الأمر الذي يستلزم قطع المياه ؛ لربط وتشغيل خط مياه جديد قطر ٣٠٠ مم من الزهر المرن بديلاً لخط المياه القديم قطر ٣٠٠ مم من الاسبستوس.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي...

انقطاع المياه المواطنين الصرف الصحى القاهرة مواطن خط المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

رغم خسارة ليفربول دوري الابطال.. صلاح يحقق رقما نادرا في أوروبا

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

موضوعات متعلقة

مياه سوهاج تستطلع أراء 200 من المواطنين بجرجا للتعرف على جودة الخدمات

قطع المياه عن مناطق في أسوان 12 ساعة.. اعرف المواعيد والأماكن

حياة كريمة.. تنفيذ 19 محطة صرف صحي و265 كم شبكات ببرج العرب

السبت.. انقطاع المياه عن بعض مراكز بني سويف لمدة 12 ساعة

سكان شارع عبد الحافظ أحمد بمدينة نصر يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة..فيديو

سكان شارع الأخرس يشكون من الباعة الجائلين: مش بنعرف ننام منهم

تعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه بقرية الحامولي وتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة

قياس رضاء المواطنين عن خدمات مياه الشرب بقرى حياة كريمة في شربين

ترشيحاتنا

روسيا: سنبيع الحبوب والأسمدة بالروبل لدول العالم

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

على متنها 22 شخصًا.. فقدان طائرة في نيبال

ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب صراع أوكرانيا

سعفان:2.1 مليون عامل يختارون ممثلهم.. والانتخابات ستفرز تنظيمًا نقابيًا يحافظ على حقوقهم

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ