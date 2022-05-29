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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحفي إسباني: كورتوا أثبت أنه الأفضل في العالم|فيديو

صدى البلد

كشف الصحفي الإسباني أليخاندرو دييجو، سر تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بالفوز في النهائي بهدف دون رد.

قال دييجو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا من مشجعي ريال مدريد، ومشوار الفريق كان صعبا، ولم يتوقع أحد التتويج باللقب في النهاية". 

أضاف: "كنا متوقعين استحواذ ليفربول على الكرة وأن يكون أخطر، والفضل في فوز ريال مدريد يعود إلى تيبو كورتوا حارس الريال الذي صنع الفارق والذي أثبت أنه أفضل حارس في العالم بتصديه للعديد من التسديدات من جانب محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول". 

وختم حديثه قائلا: "مدريد غدا ستشهد احتفالات صاخبة باللقب الأوروبي مع اللاعبين". 

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