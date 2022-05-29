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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: مقتل 3 إرهابيين في ضربة جوية بجبال حمرين

العراق: مقتل 3 إرهابيين
العراق: مقتل 3 إرهابيين في ضربة جوية بجبال حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة إرهابيين في ضربة جوية في منطقة زرلوك بجبال حمرين بمحافظة ديالى.


وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي ـ في بيان ـ إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت ضربتين جويتين بواسطة طائرات اف ـ 16 العراقية، أسفرتا عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين.


وأكدت الخلية أن القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها عازمة على مواصلة عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة في الجبال والصحاري وفي أي مكان.


من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان اليوم الأحد، اتخاذ أجراءات أمنية مشددة للحد من هجمات تنظيم داعش الإرهابي ولاسيما في المناطق التي تشهد تضاريس جغرافية صعبة، مشيرة إلى أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها أدت الى ارتفاع أعداد قتلى قيادات العناصر الإرهابية إلى أكثر من 150 خلال الأشهر القليلة الماضية فضلا عن إرباك منظومة سيطرة التنظيم التي اعتمد عليها.


وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي إن قوات الجيش قتلت الكثير من الدواعش، حيث ارتفع عددهم إلى أكثر من 150 داعشي، مشيرا إلى أن الجيش أوقف طرق إمدادهم بإغلاق الحدود الدولية، والاستمرار في القيام بعمليات نوعية من خلال القوات الجوية، وتم تفعيل الجهد الاستخباراتي والفني لتتبع وملاحقة فلول التنظيم الإرهابي.

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