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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الشريان المحيطي بالأطراف السفلية..الألم في تلك المناطق ينذر بإصابتك بارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى الشعور بألم في أجزاء معينة من الجسم، على مر السنين ، اكتسب الكوليسترول سُمعة سيئة بسبب ارتباطه بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك ، فإن بعض الكوليسترول ضروري للجسم. 

 

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تناول هذه الأطعمة يحد من ارتفاع مستويات الكوليسترول

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ألم حارق بالساقين والقدمين .. علامات تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

وهي مادة شمعية توجد في الدم ، وهي ضرورية لبناء الخلايا السليمة، ولكن كما تعلم بالفعل، يمكن أن تزيد المستويات المرتفعة من الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومن الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول هي تناول الأطعمة الزائدة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة ، والحد من النشاط البدني والانغماس في العادات غير الصحية مثل التدخين والشرب.

على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يكون مصحوبًا عادةً بأعراض ، إلا أنه قد يؤدي إلى تغييرات معينة في جسمك قد تؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤذي ارتفاع الكوليسترول الشرايين ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الشرايين المحيطية.

تنص جمعية القلب الأمريكية (AHA) على أن أكثر أعراض مرض الشريان المحيطي في الأطراف السفلية شيوعًا هو التشنج العضلي المؤلم في الوركين أو الفخذين أو الساق عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة.

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