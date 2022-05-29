استمرار فعاليات تدريب المشاركين بالمشروع القومي للدراجات بالصالة المغطاة بالزقازيق

دراجتك صحتك..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرة دراجتك صحتك والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب.

أكد محافظ الشرقية استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع‎.‎

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار تدريب الشباب والفتيات المشاركين في المشروع القومي للدراجات والمقام تحت شعار (دراجتك صحتك) بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية بقرى ومدن محافظات الجمهورية وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التدريب على ركوب الدراجات الهوائية يتم على أيدى مدربين متخصصين بهدف تشجيع الشباب والفتيات على ممارسة الرياضة للحفاظ على اللياقة البدنية والصحية كونها تعد وسيلة مواصلات نظيفة لنقل طلاب المدارس والجامعات.