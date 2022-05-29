عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاينانشال تايمز: سياسة أمريكا الغامضة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا تثير قلق أوروبا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، في تقرير لها، بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا “غامضة”، مشيرة إلى أن ذلك يثير قلق أوروبا.

وقالت الصحيفة البريطانية: ”من غير الواضح معرفة رؤية واشنطن لنهاية الحرب، أو التسوية التي يمكن أن تشجع الولايات المتحدة، أوكرانيا، على قبولها كي تضع حدا للصراع“.

وأشار التقرير إلى أنه ”قبل الغزو الروسي بفترة قصيرة، قدم الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، رؤية متشائمة للغاية بالنسبة للصراع المتوقع، وقال أمام جلسة استماع مغلقة في الكونجرس، إن كييف يمكن أن تسقط في غضون 72 ساعة“ من بدء الهجوم الروسي.

وأوضحت أن الأوكرانيين نجحوا في إحباط الهجوم الروسي على كييف، ولا يزالوا يتحكمون في مقاليد الأمور جنوب شرق البلاد، في رؤية مختلفة تماما للصراع عما كان عليه الوضع قبل اشتعاله.

وتابعت: ”على النقيض من الفترة الكئيبة الأولى من الصراع، فإن بعض المسؤولين والساسة الأمريكيين يرون الآن أن هناك فرصة لتوجيه ضربة حاسمة إلى روسيا“.

وأشارت إلى ”حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، التي أقرتها واشنطن مؤخرا، بقيمة 54 مليار دولار، كي تستمر كييف في القتال لأشهر مقبلة“.

لم تكن لدينا فرصة.. المرتزقة الأجانب يغادرون أوكرانيا بسبب نقص الأسلحة والمعدات

أوكرانيا تلقت 6.5 مليار دولار دعما من الغرب منذ بداية الحرب

واعتبر التقرير أن ”هناك حالة من عدم الوضوح خلف هذه اللهجة الأمريكية الواثقة، وذلك حول ما تعتقد واشنطن أنها تستطيع بالفعل أن تقوم به، وما يجب أن يحدث في أوكرانيا“.

وقال التقرير: ”لا توجد تفاصيل حول ما الذي تعنيه الهزيمة الإستراتيجية لروسيا، أو تسوية تتعلق بالأراضي التي يمكن أن تشجع الولايات المتحدة أوكرانيا على قبولها لإنهاء الحرب“.

وأضاف: ”يرى بعض المحللين أن الإدارة الأمريكية ربما تتعمد إضفاء الغموض على أهدافها من الحرب“.

ونقلت ”فاينانشال تايمز“ عن ستيفن بيفر، السفير الأمريكي الأسبق في كييف، والزميل في جامعة ستانفورد، قوله إن ”هدف أمريكا هو أن تفشل روسيا في عدوانها ضد أوكرانيا، لكن الشيء الأقل وضوحا هو كيف يمكن تحديد هذا الفشل“.

وأضاف: ”للحفاظ على قدر من المرونة في هذا الصدد، فإن الإدارة الأمريكية لن تقدم تفاصيل حول هذه النقطة“.

وقالت فاينانشال تايمز، إن ”إدارة بايدن تحاول إجراء عملية توازن دقيقة، وإنها تريد تقديم دعم عسكري فعال لأوكرانيا، مع تجنب أي انطباع بأنها تحاول دفعها إلى حلول وسط في نهاية المطاف، حول الأراضي التي من شأنها أن تخلق مشاكل سياسية في كييف“.

أمريكا واشنطن روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا اوروبا الكونجرس كييف روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

موضوعات متعلقة

لم تكن لدينا فرصة.. المرتزقة الأجانب يغادرون أوكرانيا بسبب نقص الأسلحة والمعدات

السعودية.. 530 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة خلال 24 ساعة

وسط عشرات الإسرائيليين.. شاهد| نتنياهو يقتحم حائط البراق

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال 18 فلسطينيا في مواجهات بـ القدس والمسجد الأقصى

وقوع إصابات عقب اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل

أوكرانيا تلقت 6.5 مليار دولار دعما من الغرب منذ بداية الحرب

روسيا: لا ننوي توجيه ضربة نووية لـ بريطانيا.. ومزاعم جرائم الحرب افتراء

رئيس وزراء الأردن: القطاع الصناعي بالمملكة يشهد تطوراً متسارعاً وجاذباً للاستثمارات

ترشيحاتنا

12هدفا تفصل محمد صلاح عن لقب هداف ليفربول التاريخي فى البريمرليج.. تفاصيل

CNN: الصين لن تجرؤ على مهاجمة تايوان في هذا الوقت

المتطرفون اليهود يقتحمون المسجد الأقصى.. متى تتوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق المرابطين؟

فاينانشال تايمز: سياسة أمريكا الغامضة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا تثير قلق أوروبا

محمد الشناوي: الوداد فريق كبير.. والأهلي استعد جيدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط التنمية في الوادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

كارثة.. عرض مواد إباحية داخل مطار شهير في البرازيل

فيديو

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

الحرارة تصل إلى 43 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد.. فيديو

أول ظهور لبوسي بعد الزواج.. شاهد أبرز اللقطات من زفاف ابنة مدحت العدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

اﻟﻤﺰﻳﺪ