السياحة: 70% نسبة المتقدمين للحج الاقتصادي بإجمالي 6440 تأشيرة

انطلق منذ قليل إعلان قرعة الحج السياحي، والتى سيتم اختيار أسماء المواطنين الفائزين بفرصة أداء فريضة الحج هذا العام 1443 هجريا، بإحدى فنادق القاهرة.

أعلن سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ، عن تأشيرات موسم الحج 2022 ٩٢٠٠ تأشيرة، بإجمالي إعداد حجاج ٥ نجوم ٢٧٦٠ تأشيرة بنسبة ٣٠% من إجمالي التأشيرات الحج السياحي ، و إجمالي أعداد حجاج المستوي الاقتصادي ٦٤٤٠ تأشيرة بنسبة ٧٠% من إجمالي التأشيرات.

وجرت القرعة الإلكترونية بحضور قيادات الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة وأعضاء لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة وأعضاء اللجنة العليا للحج و العمرة بالوزارة.

يذكر أن حددت ضوابط وزارة السياحة و الآثار مستويات الحج السياحي وأسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، وكذلك عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، وذلك على النحو التالي:

- مستوي الخمس نجوم: صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ بـ177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة.

- مستوى الحج الاقتصادي: تبدأ أسعاره من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 6440 تأشيرة.

علما بأن هذه الاسعار قد تخضع للتغيير في حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي.

كما تقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز على النحو الآتي:

- (30000) جنيه للمستوي خمسة نجوم.

- (20000) جنيه للمستوي الاقتصادي.