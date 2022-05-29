نشوى الحوفي: الحوار الوطنى يستهدف إصلاح أحوال المواطنين

تحدثت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، عن الحوار الوطنى الذى أعلنت العديد من الاحزاب والنقابات المشاركة فيه.

وقالت الحوفي خلال حوارها مع "إكسترا نيوز"، يستهدف المواطنين الذين تحملوا الأعباء الأقتصادية خلال السنوات الماضية.

الأكاديمية الوطنية

وطالبت الكاتبة الصحفية الأكاديمية الوطنية للتدريب التى تتولى إدارة الحوار الوطنى بإنشاء منصة تتيح للمواطنين المشاركة الفعالة فى المؤتمر.

وأكدت نشوى الحوفى أن الحوار الوطنى شامل ومفتوح أمام الجميع لطرح رؤاهم، مؤكدة أن الحوار الوطنى لا يعنى الاحزاب ولكن يعنى المواطنين.

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