خلل ملاحي يصيب مركبة وكالة ناسا يعيقها عن دراسة الغلاف الجوي للمريخ

تسبب خلل بنظام الملاحة أصاب مركبة وكالة «ناسا» الفضائية المدارية «مافن» في المريخ بوقت سابق من هذا العام في إعاقة قدرتها على إجراء العلوم ودراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وذلك حسبما نشر موقع «سبيس دوت كوم»» العلمي المتخصص.





وكتب مسؤولو «ناسا» في تحديث 18 مايو أن المركبة الفضائية «مافن» التي كانت تدور حول المريخ منذ 2014، دخلت في «الوضع الآمن» الوقائي في 22 فبراير عندما بدأت وحدات القياس الحيوية بالقصور الذاتي «تظهر سلوكًا غير طبيعي». أثناء وجودها في الوضع الآمن، وتغلق المركبة الفضائية كل العلوم وتنتظر تعليمات من وحدات التحكم في الطيران الخاصة بها حول كيفية الإصلاح.



وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تمكنت «ناسا» من إحياء «مافن» من الوضع الآمن، ولكن بقدرة محدودة. والمركبة في مدار مستقر مع توجيه هوائيها الأساسي نحو الأرض للحفاظ على اتصالات عالية السرعة مع فريق التحكم في الطيران.



من جهتهم، كتب مسؤولو «ناسا» في التحديث «لا تستطيع مافن إجراء مراحل اتصالات لمركبات فضائية أخرى على المريخ وتقوم فقط بملاحظات علمية محدودة... بدأ فريق البعثة استعادة الأجهزة العلمية في 20 أبريل».



جدير بالذكر، تعمل المركبة المدارية عادةً كمرحلة اتصال لمركبة «كيوريوسيتي» ومسبار المثابرة التابعين لوكالة «ناسا» على المريخ لإرسال أحدث الصور والأبحاث من سطح المريخ إلى الأرض