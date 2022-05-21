أكثر من مليون جنيه..ناسا ترصد جائزة لمن يصمم ميتا فيرس للحياة على المريخ

بهدف خلق تجربة فريدة من نوعها رصدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جائزة قيمتها 70 ألف دولار (1,279,129 جنيه مصري) لمن يستطيع تصميم بيئة واقع افتراضي تساعد في تدريب رواد الفضاء لبعثات المريخ.

تستهدف المسابقة التي أعلنت عنها وكالة ناسا تقديم المطورين لأفضل مقاييس الميتافيرس Metaverse لبحث واختبار إمكانية الحياة على كوكب المريخ والاستعداد لها، وفقاً لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وعقد المسؤولون في «ناسا» شراكة مع المطور Buendea وشركة Epic Games المصنعة للعبة الفيديو «Fortnite»، منوهين بأنه قد أكملت كلتا الشركتين بالفعل نسخة افتراضية من المريخ جزئياً.

وشملت هذه النسخة الجزئية تطوير شركة Epic Games نظام دعم العمليات الافتراضي على برنامج Unreal Engine 5، وهو عبارة عن منصة تستخدمها الشركات لاستضافة التجارب التفاعلية وبيئات الواقع الافتراضي.

تصميم أيام مريخية كاملة

وتمكنت الشركة التكنولوجية من تصميم بيئة مشابه لجاذبية الكوكب الأحمر وطقسه إضافة إلى 154 ميلا مربعا من التضاريس، إضافة إلى تصميم أيام مريخية كاملة مع انتقال درجات اللون البرتقالي في النهار إلى اللون الأزرق في الليل.

وطلبت الشركة من المطورين عرض التصاميم في خمس فئات، هن: «البحث العلمي، الاستكشاف، إنشاء المعسكرات ، الصيانة ، والتفكير التطويري».

وسيحصل الفائز في كل فئة من الـ 5 على 6000 دولار (109,639.68 جنيه مصري)، بتوزيع إجمالي المبلغ البالغ 70 ألف دولار على 20 جائزة فردية.

وأوضح منظمون المسابقة: «نسعى من خلالها إلى إيجاد مطورين لإنشاء بيئة بحث وتطوير واختبار واقع افتراضي (XR) جديدة تساعد في الاستعداد للتجارب والمواقف التي ستتم مواجهتها على كوكب المريخ».

وأضاف المنظمون: «إذا كان هذا يبدو مثيرا للاهتمام ومثيرا بالنسبة لك، فانضم إلى تحدي MarsXR التابع لناسا اليوم!».

الحياة على كوكب المريخ

وفي وقت سابق، نبهت ناسا أنها تخطط لإرسال مهمة مأهولة إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الحالي بعد الهبوط الأول على القمر.

وفي مايو 2017، أوضح جريج ويليامز، نائب المدير المساعد للسياسات والخطط في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، خطة وكالة الفضاء ذات المراحل الأربع التي تأمل أن تسمح يوماً ما للبشر بزيارة المريخ ، بالإضافة إلى الإطار الزمني المتوقع لها.

وستشمل المرحلة الأولى والثانية رحلات متعددة إلى الفضاء القمري للسماح ببناء موطن يوفر منطقة انطلاق للرحلة، كما سيتم عمل محاكاة للحياة على المريخ لمدة عام في عام 2027.

وستبدأ المرحلة الثالثة والرابعة بعد عام 2030م، والتي ستشمل رحلات طاقم مستدامة إلى نظام المريخ وسطح المريخ.

لكن قبل أن يصل البشر إلى الكوكب الأحمر، سيتخذ رواد الفضاء سلسلة من الخطوات الصغيرة بالعودة إلى القمر في مهمة مدتها عام كامل.