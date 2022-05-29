مصطفى فتحي يصنع هدف الفوز للتعاون على الفيحاء بالدوري السعودي

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون فوزًا مهمًا على الفيحاء بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأقيمت مباراة التعاون والفيحاء على ملعب الملك سلمان في إطار لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري مصطفى فتحي لاعب التعاون أساسيًا، واستطاع في الدقيقة التاسعة عشر أن يمرر عرضية من الجبهة اليمنى لزميله الكاميروني لياندر توامبا الذي سددها برأسه في المرمى لتعانق شباك الفيحاء.

وارتقى التعاون بعد فوزه في مباراة اليوم للمركز التاسع برصيد 32 نقطة ليبتعد قليلًا عن منطقة الهبوط، فيما ظل الفيحاء في المرتبة الثامنة بـ34 نقطة.