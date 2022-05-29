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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النقل: الانتهاء من الخط الأول للقطار الكهربائي السخنة - العلمين بحلول 2024

صدى البلد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن شبكة القطار الكهربائي السريع الجديدة ستخدم ما يقرب من 60 مدينة ومحطة، منوها بأن الشبكة الجديدة، ستضم 22 محطة رئيسية، والباقي محطات فرعية.

 

وأضاف “كامل الوزير” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن المحطات الرئيسية للشبكة، ستكون في عواصم المحافظات، مثل قنا وسوهاج والقاهرة، وغيرها من المحافظات، مشددا على أن القطار السريع سيكون مشابها تماما للقطارات السريعة المستخدمة في ألمانيا وفرنسا.


وأوضح أن إنشاء شبكة القطارات السريعة ستوفر مايقارب من نصف مليون فرصة عمل، سواء مهندس أو عامل أو فني، متابعا: الشبكة ستضم عربات نقل مجمدة ومبردة لنقل الخضروات والفاكهة واللحوم والاسماك، من توشكى والعوينات إلى كافة المحافظات.

 

وشدد على أن الشبكة تستهدف ربط مناطق الإنتاج بباقي المحافظات، في أسرع وقت، منوها بأن العمل الفعلي في الخط الأول للشبكة بدأ منذ مايو 2021، وسيتم الانتهاء منه بحلول منتصف أو نهاية 2024.

 

وتابع: "سجل الكلام دا دلوقتي عشان في عام  2024، نشغله ونقول للناس إننا خلصنا في الوقت المحدد".

 

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