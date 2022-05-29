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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكمان مصريان يشاركان فى كأس العرب لكرة الصالات

كرة الصالات
كرة الصالات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد العربي لكرة القدم حكام كأس العرب لكرة الصالات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية  في الفترة من 20 إلى 26 يونيو 2022.واختارت اللجنة الحكمين الدوليين المصريين محمد حسن وطارق سامي للمشاركة بالبطولة.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال، غدًا الإثنين، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا.

و أعلن إيهاب جلال، قائمة مبدئية للمنتخب تضم 44 لاعبًا، سيتم تصفيتها إلى 25 لاعبًا.

وضمت القائمة المبدئية لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال..

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر، خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه"، الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.

لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد العربي لكرة القدم كأس العرب لكرة الصالات المملكة العربية السعودية محمد حسن وطارق سامي

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