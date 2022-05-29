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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة البرلمان تناقش سياسات وزارة البترول لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة .. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الطاقة والبيئة الاطلاع على سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة، غدا الاثنين، بحضور المهندس طارق  الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة غدا   خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023، بشأن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وتناقش اللجنة التشريعية الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
(مشترك مع مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير)

وتناقش لجنة الخطة والموازنة الخطة  الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  عن العام المالي 2022/2023.

و تناقش اللجنة الاقتصادية الثلاثاء مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها:
• جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
• الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
• صندوق تنمية الصادرات.
• ديوان عام وزارة التجارة والصناعة.

وزارة التجارة والصناعة الشباب والرياضة الخطة الاستثمارية جهاز حماية المنافسة المجتمعات العمرانية

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