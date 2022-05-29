عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السفارة المصرية بالمغرب: لا علاقة لنا بالتذاكر.. ونؤمن الجماهير بأحسن صورة.. فيديو

الأهلي
الأهلي

قال ياسر عثمان، السفير المصري في المغرب، إن مباراة الأهلي والوداد المغربي، ستقام بين شقيقين، حيث يلعب الأهلي في بلده الثاني، مشيرًا إلى أن السفارة استقبلت جماهير مصرية، وستسقبل غدًا دفعة أخيرة.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأمور على ما يُرام، حيث جرت بشكل مميز في استقبال الجماهير المصرية القادمة من القاهرة، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 500 مشجع، بينما الجماهير التي ستصل غدًا قد يكون عددهم 500 أيضًا.

وأشار إلى أن تذاكر المباراة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بينما السفارة لا علاقة لها بهذا الأمر، موضحًا أن السفارة دورها تسهيل الأمور للنادي، بالإضافة إلى توفير تأشيرة وتذاكر مجانية للجماهير بالمطار.

وتابع حديثه، أن السفارة لا علاقة لها بالتذاكر، ودورها تأمين الجماهير، مؤكدًا أن الجماهير سيتم تأمينها في أحسن صورة ولا خلاف على ذلك، فضلًا عن تنظيم يضمن هذا الأمر.

واختتم تصريحاته «هناك مدرج خاص لجماهير لأهلي في الملعب له 3 مداخل ومخارج وجزء كبير من جمهور النادي يتجه من الاستاد إلى المطار مباشرة للعودة».

 

هاني حتحوت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قناة صدي البلد صدى البلد السفارة المصرية الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة|رئيس ليبريا يتمنى فوز الوداد على الأهلي.. وبيراميدز يهدد صدارة الزمالك

محمد شبانة يطمئن جمهوره ومحبيه: حالتي مستقرة وسأعود لبرنامجي خلال أيام.. فيديو

تخصيص 70% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي

بعد الفوز بدوري الأبطال.. هل يضمن بنزيما لقب أفضل لاعب في العالم؟

خالد الجندي: تعدد الزوجات خراب للبيوت وليس حلا للعنوسة.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تسهيل إيصال الأسلحة لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

الشكوك تزيد والميراث معلق.. هل لـ سمير صبري زوجة وابن من الأساس؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ