السفارة المصرية بالمغرب: لا علاقة لنا بالتذاكر.. ونؤمن الجماهير بأحسن صورة.. فيديو

قال ياسر عثمان، السفير المصري في المغرب، إن مباراة الأهلي والوداد المغربي، ستقام بين شقيقين، حيث يلعب الأهلي في بلده الثاني، مشيرًا إلى أن السفارة استقبلت جماهير مصرية، وستسقبل غدًا دفعة أخيرة.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأمور على ما يُرام، حيث جرت بشكل مميز في استقبال الجماهير المصرية القادمة من القاهرة، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 500 مشجع، بينما الجماهير التي ستصل غدًا قد يكون عددهم 500 أيضًا.

وأشار إلى أن تذاكر المباراة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بينما السفارة لا علاقة لها بهذا الأمر، موضحًا أن السفارة دورها تسهيل الأمور للنادي، بالإضافة إلى توفير تأشيرة وتذاكر مجانية للجماهير بالمطار.

وتابع حديثه، أن السفارة لا علاقة لها بالتذاكر، ودورها تأمين الجماهير، مؤكدًا أن الجماهير سيتم تأمينها في أحسن صورة ولا خلاف على ذلك، فضلًا عن تنظيم يضمن هذا الأمر.

واختتم تصريحاته «هناك مدرج خاص لجماهير لأهلي في الملعب له 3 مداخل ومخارج وجزء كبير من جمهور النادي يتجه من الاستاد إلى المطار مباشرة للعودة».