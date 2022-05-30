ماذا سيفعل جوميز حال تعطل تقنية الفار في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ .. فيديو

تحدث الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الحالي، جهاد جريشة، عن الطاقم المكلف بإدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة مقرر إقامتها مساء الإثنين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وقال جريشة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2": "اختيار فيكتور جوميز لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، هو اختيار الأفضل للأفضل".

وأضاف: "هو أفضل حكم في القارة، وبالتأكيد سيكون حريصًا على الخروج من اللقاء بشكل جيد، لأنه سيكون في كأس العالم".

واستكمل: "هذا الحكم سبق وأعلن أنه تم عرض عليه رشوة في 2018 وتم إعلان ذلك بشكل رسمي، ورفضها، ما يدل على نزاهته، وأعتقد أن المباراة ستكون عادلة تحكيميًا".

واختتم: "إذا حدث عطل لتقنية الفار الحكم سيُوقف المباراة ويبلغ قادة الفريقين والأجهزة الفنية بتعطيلها".