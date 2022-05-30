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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يفتح النار على منتقدي محمد صلاح.. فيديو

صلاح
صلاح

 

فتح أحمد حسام ميدو النار على هجوم رابطة مدريد بمصر على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عقب خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم أكن أتخيل أن هناك جمهور مصري يسب محمد صلاح ويستهزئ به، لمجرد حبه لفريق أوروبي". 


أضاف: "حزنت من استهزاء بعض الشباب المصريين من محمد صلاح، فصلاح هو اللاعب المصري الوحيد المشرف لمصر بالوقت الحالي". 


وختم حديثه قائلا: "لعبت في أوروبا وفي الكثير من الأندية المميزة، ولكني لم أكن أتخيل أن هناك لاعب مصري سيأتي سيخوض ثلاث نهائيات في دوري أبطال أوروبا، وسيتواجد في القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم". 

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