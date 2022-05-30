مجدي عبد العاطي: محمد صلاح رفع سقف طموحاتنا.. وريال مدريد استحق التتويج بأوروبا.. فيديو

قال مجدي عبدالعاطي، نجم إنبي السابق، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رفع سقف طموحات المصريين، بمشاركته في المناسبات الكبرى، وكونه أفضل لاعبي العالم على الإطلاق.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مباراة ليفربول وريال مدريد، كانت صعبة للغاية على الفريقين، إلا أن الملكي كان أحق بالتتويج، بالنظر إلى مشواره الصعب في البطولة.

وتابع حديثه، أن ليفربول قدم مباراة مميزة للغاية، لكن ريال مدريد كلل مجهوده طوال بطولة دوري أبطال أوروبا، بحصد اللقب، مشيرًا إلى أنه كان يُشجع ريال مدريد وقلبه مع محمد صلاح.

واختتم تصريحاته «محمد صلاح هدد مرمى ريال مدريد بأكثر من هجمة، لكن كورتوا كان متألقًا، والفرعون المصري قدم ما عليه، وأدى موسم استثنائي وسيظل فخر لنا وللرياضة المصرية والعربية».

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