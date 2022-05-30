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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 -5 -2022

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022، 22 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 30 مايو، 22 شوال  1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

الفجْر: 3:12 ص
الشروق: 4:55 ص
الظُّهْر: 11:53 ص
العَصر: 3:29 م
المَغرب: 6:51 م
العِشاء: 8:22 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة   

الفجْر: 3:12 ص
الشروق: 4:55 ص
الظُّهْر: 11:53 ص
العَصر: 3:29 م
المَغرب: 6:51 م
العِشاء: 8:22 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

الفجْر: 3:12 ص
الشروق: 4:58 ص
الظُّهْر: 11:58 ص
العَصر: 3:37 م
المَغرب: 6:58 م
العِشاء: 8:32 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:03 ص
الشروق: 4:45 ص
الظُّهْر: 11:41 ص
العَصر: 3:15 م
المَغرب: 6:37 م
العِشاء: 8:07 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:23 ص
الشروق: 5:01 ص
الظُّهْر : 11:53 ص
العَصر: 3:22 م
المَغرب: 6:44 م
العِشاء : 8:12 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:26 ص
الشروق: 5:01 ص
الظُّهْر : 11:46 م
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 6:31 م
العِشاء : 7:55 م

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