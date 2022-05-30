المشرف على حياة كريمة: التحضير لنموذج قرية خضراء ضمن استعدادات استضافة COP27 

قال جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إن "حياة كريمة" تعد أكبر وأضخم مشروع قومي تنفذه الدولة المصرية في تاريخها، يشارك في تنفيذه أجهزة ومؤسسات الدولة كافة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة لـ القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يستفيد منه أكثر من 4500 قرية في 20 محافظة.

وأضاف جميل حلمي، أن مشروع "حياة كريمة" يعد مظلة كبرى للمشروعات القومية في مصر كافة، منها "سكن كريم" والمشروع القومي للطرق، وتنمية الأسرة المصرية، وتكافل وكرامة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومصر الرقمية ومراكب النجاة وغيرها.

وأشار المشرف على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط إلى أنه يتم التحضير حالياً لنموذج "قرية خضراء"، ضمن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، على أن يتم دراسة إمكانية تعميمها في قرى "حياة كريمة"، ضمن الجهود المبذولة لدمج معايير الاستدامة البيئية في المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلةً في فريق عمل حياة كريمة بالوزارة، في الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي لاستعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استعرضت الوزارة التجربة المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".