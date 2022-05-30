أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 30-5- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الاثنين 30- 5 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.61 جنيه للبيع، و 18.55 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 20.03 جنيه للبيع و 19.84 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 23.57 جنيه للبيع و 23.34 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.96 جنيه للبيع و 4.94 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 60.88 جنيه للبيع 58.38 جنيه للشراء.